"Очень важная победа для нас. Мы знали, в какой ситуации находимся: перед игрой у Динамо было +4 очка. И, не дай Бог, негативный результат для нас… Это значило бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед. Все впереди. Поздравляю команду с 3 очками! Сейчас нужно отдохнуть, сборникам – сыграть и вернуться без травм, и будем готовиться к Александрии.

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Игра была хорошей. С первых минут было видно, что и Динамо играет аккуратно, и мы. Забили очень хороший гол. Затем – удаление, которое пошло нам на пользу, и оно чистейшее.

К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед Реалом, как Динамо сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Потому что есть регламент, который нужно исполнять. У Динамо было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Надеюсь, что все быстро выздоровеют и вернутся на футбольное поле!

Эмоции от встречи с Луческу хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. Но я уже не буду комментировать Луческу. У нас наш новый тренер – у него хорошая дорога и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас. Выиграл не COVID, а Шахтер", – цитирует Дарио Срну официальный сайт "горняков" со ссылкой на Shakhtar News.

Заметим, несмотря на победу над Динамо, Шахтер идет вторым, отставая от подопечных Луческу лишь на один пункт.

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