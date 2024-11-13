"Андрей Николаевич Шевченко – это кислород в моей карьере. Про Руслана Ротаня говорили: "За что Коноплянку в сборную вызвали?" Ротань знал, что я могу себя показать даже в свои 32. Когда меня вызвал Андрей Николаевич, он часто говорил: "Вижу, что ты не играл один-два матча, но не переживай, я знаю, что ты точно в футбол играть умеешь и не стал играть хуже. Поэтому тебя вызываю – покажешь, на что способен".

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Можно взять любого игрока сборной Украины сейчас. Есть кто-то, кто не играет. Но ведь его вызывают в сборную – и он играет. Вот и я говорил: "Андрей Николаевич, я вас не подведу, увидите". Мы выходим, выигрываем 5:0 у Сербии, забиваю два, у меня слезы счастья.

Отношение Андрея Николаевича ко мне запомню навсегда, потому что нужно чувствовать игроков и то, на что они способны. Не просто так вызывать. Также Ротань меня позвал и сказал: "Вижу, что ты играешь в Польше. Знаю, что ты там не забиваешь, но ты опускаешься часто, начинаешь атаки". Вот почему он меня вызвал. Играл со мной всю карьеру и знал, что я не пиво пью в Польше.

Может, какой-то другой тренер, например, Петраков, кроме Казахстана, ничего и не знал. Нужен тренер сборной, который контролирует всех игроков. Даже сейчас пришло в голову, почему ни разу не вызывали Кочергина. Почему никто никогда на него не обращал внимания? Я еще был игроком – и спрашивал: "Почему тебя не вызывают? Может, они не знают, что есть такая команда Ракув? Как могут не вызвать тебя, если ты чемпион Польши?" Он играет все матчи на достаточно высоком уровне. И даже сейчас они борются за чемпионство, он забивает голы – и его не вызывают.

Это к тому, что все тренеры должны следить и чувствовать игроков, на что они способны. Если буду сидеть на месте и не буду искать игроков для агентства, кто у меня будет играть? Конечно, у меня будут одни деревяшки, которые мяч не умеют останавливать", – сказал Коноплянка в комментарии Tribuna.

Напомним, Кочергин выступает за Ракув с марта 2022 года. В сезоне 2022/23 стал чемпионом Экстраклассы. В нынешнем первенстве в 16 матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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