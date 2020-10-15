Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не сомневается в итоговом успехе своей команды даже после ничьей с Нидерландами (1:1) в четвертом туре Лиги наций.

"Это была хорошая игра, развлекательная, битва двух команд, которые пытаются победить до конца. Нидерланды – отличный соперник. Возможно, некоторые не согласятся после нашей победы (1:0) в сентябре, но это было потому, что тогда мы сыграли великолепно.

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Они впервые вышли с пятью защитниками. Это означает, что они адаптировались к нам после первой встречи. Мы знали, что это будет жесткая встреча. Мы атаковали, думаю, что в целом мы создали больше возможностей. Сейчас мы боремся с Польшей за первое место. Италия всегда пытается выиграть каждый следующий матч, то что я могу сказать? Мы выиграем два следующих матча и выйдем в плей-офф", – приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Добавим, что сейчас итальянцы идут в группе 1 только вторыми, уступая Польше одно очко. Очная встреча лидеров состоится уже в 5 туре на поле "Скуадры адзурры".

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