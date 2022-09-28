"Я уже привык. Сначала было немного странно, переживал, когда выходишь на поле, а там пишет "бомбоубежище". Такие мысли... Что делать, если будут запускать ракеты по стране. Но во время игры есть команда, результат, и хочется его добиваться за сборную или клуб. Если честно, реально забываешь обо всем – просто играешь и ни на что не обращаешь внимания.

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Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что важно играть. Каждый должен нести свою службу для страны. Надо играть, чтобы люди могли немного оторваться от войны и получить хорошие эмоции. Потому мы делаем это с большим удовольствием. Важно, чтобы спорт был в Украине, для меня это несомненно", – сказал Степаненко Tribuna .

К слову, Шахтер после 4 туров украинской Премьер-лиги расположился на второй строчке. В Лиге чемпионов коллектив Игора Йовичевича победил РБ Лейпциг и расписал ничью с Селтиком.

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