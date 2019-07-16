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"Выходило из двух отверстий", – Лунин рассказал о последствиях чрезмерного употребления чипсов и мивины

21:44 116 Читати українською
"Выходило из двух отверстий", – Лунин рассказал о последствиях чрезмерного употребления чипсов и мивины
Андрей Лунин / Сайт УАФ

Голкипер сборной Украины ранее любил продукты, которые обычно не входят в рацион спортсменов.

"Такое случалось в последний раз еще в академии Металлиста: нажрался всякой гадости – чипсов, мивины, а потом тошнило всю ночь. И понос тоже был. Оно из двух отверстий выходило.

Лунин до перехода в Реал имел предложение от Шахтера

Мне лет 13 было. Вся эта фигня: чипсы, мивина, сухарики. Набрал всего по две пачки и за вечер съел, а потом всю ночь не спал", – сказал Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, этим летом голкипер вернулся в мадридский Реал после годичной аренды в Леганесе.

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