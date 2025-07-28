"Выходили на связь. Есть слухи, есть разговоры. Но это часть футбола, когда тобой кто-то интересуется, какие-то переговоры. Это нормально.

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Я – часть Шахтера. Пока что это мой дом, поэтому некорректно говорить о других вариантах или других клубах", – сказал Бондаренко в интервью пресс-службе Шахтера.

Ранее сообщалось, что Артемом Бондаренко интересуется турецкий Трабзонспор. Турецкий клуб предлагал Шахтеру 7 миллионов евро за трансфер Бондаренко, однако "горняки" хотели получить за своего игрока 12 млн.

К слову, в прошлом сезоне Артем Бондаренко провел 40 матчей за Шахтер, забил 12 голов и отдал 7 ассистов. Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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