"С начала полномасштабной войны мне, честно, было не до футбола. Я прочитал интервью многих игроков, спортсменов, что они тренируются, чтобы голова немного отвлеклась от всего этого. Я не мог.

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Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах. И после тренировки тоже так думал. Сейчас мне не до футбола. Но, конечно, чем больше я буду играть, тем больше буду помогать.

Что касается тренерской карьеры – точно нет. Мне не очень нравится быть тренером", – сказал Зозуля в программе "Рандеву".

Напомним, Роман сейчас находится без клуба – 31 июня у него завершился контракт с Фуэнлабрадой.

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