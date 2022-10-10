"Выходил на тренировку и думал об Украине": Зозуля – о важности продолжать футбольную карьеру
Украинский форвард Роман Зозуля рассказал, собирается ли продолжать играть в футбол.
"С начала полномасштабной войны мне, честно, было не до футбола. Я прочитал интервью многих игроков, спортсменов, что они тренируются, чтобы голова немного отвлеклась от всего этого. Я не мог.
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Я выходил на тренировку и думал об Украине, о ребятах. И после тренировки тоже так думал. Сейчас мне не до футбола. Но, конечно, чем больше я буду играть, тем больше буду помогать.
Что касается тренерской карьеры – точно нет. Мне не очень нравится быть тренером", – сказал Зозуля в программе "Рандеву".
Напомним, Роман сейчас находится без клуба – 31 июня у него завершился контракт с Фуэнлабрадой.
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