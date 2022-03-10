Манчестер Сити без проблем добыл путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив лиссабонский Спортинг по сумме двух поединков. Смотрите видеообзор матча Манчестер Сити – Спортинг на Футбол 24.

Дело было решено еще в первом поединке, поэтому на ответный матч Гвардиола выпустил тех, кто получает мало игрового времени. В частности, Зинченко вышел в основном составе и отыграл всю встречу.

Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов – ленивая ничья Манчестер Сити со Спортингом, Пеп даже заменил голкипера

"Горожане" прогнозированно много владели мячом, однако с моментов в первом тайме можно вспомнить неудачную попытку Стерлинга перебросить вратаря. После перерыва Жезус сумел забить, однако гол отменили из-за офсайда, так что игра закончилась нулевой ничьей.