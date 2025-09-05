Сборная Парагвая гарантировала себе прямую путевку на чемпионат мира-2026. В 17-м туре отбора команда Густаво Альфаро сыграла вничью 0:0 против Эквадора в Асунсьоне. Этот результат позволил "альбирохи" набрать 25 очков и досрочно попасть в шестерку лучших сборных Южной Америки.

Это весомое достижение – Парагвай возвращается на мундиаль впервые с 2010 года, когда в последний раз играл на чемпионате мира в ЮАР. С тех пор прошло 16 лет без большого форума для страны, которая традиционно славится своей футбольной страстью.

Как сообщает Lanacion, президент Парагвая Сантьяго Пенья не скрывал эмоций и сразу объявил 5 сентября государственным праздником.

Интересно, что благодаря недавно принятому закону президент имеет право объявлять до трех праздничных дней в году для особых случаев. Квалификация сборной на чемпионат мира-2026 стала именно таким поводом.

Отметим, что ранее сообщалось, якобы футбольная федерация Парагвая зашкварилась тем, что выступает за возвращение России в официальные турниры и согласилась на товарищеский матч с представителями болотной сборной в 2026 году.

Decreto a través del cual se declara Feriado Nacional el día viernes 5 de septiembre. pic.twitter.com/qf630ms4I8 — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 5, 2025

