Уже на 4-й минуте Бондаренко опасно пробивал из пределов штрафной, но мяч прошел мимо правой стойки. Впоследствии Судаков закручивал с левого фланга и едва не забросил киперу Зари за шиворот. В следующей атаке Георгий стрелял с линии штрафной – прямо в Сапутина. "Горняки" продолжили тратить моменты: Траоре и Азаров мощно пробивали над перекладиной, Невертон головой направил сферу мимо ворот, а удар Шведа в правый угол потащил кипер.

Шахтер дожал обескровленную Зарю, одержав тяжелейшую победу – "горняки" восстановили комфортный отрыв от Динамо

После перерыва Заря вышла вперед: Антюх головой замкнул заброс Кирюханцева с правого фланга. Вскоре он мог удваивать, но выйдя один на один пробил выше. Шахтер прижал и в середине тайма сравнял: Эгиналдо опередил защитника и головой замкнул навес Кевина на дальнюю штангу. Яцик должен был выводить Зарю вперед, однако Ризнык вытащил удар из-под перекладины. А за 3 минуты до завершения матча Сикан вырвал три очка для Шахтера. Победа вывела "горняков" в еврокубки – ниже четвертого места команда уже точно не опустится.