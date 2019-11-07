Выход команды Шведа в плей-офф Лиги Европы в видеообзоре матча Лацио – Селтик – 1:2

Лацио на своем поле уступил Селтику в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Римляне очень быстро вышли вперед благодаря голу Иммобиле. Однако "кельты" сумели склонить чашу весов в свою пользу, вырвав победу в компенсированное время.

Украинцы в Лиге Европы: Астана Григорчука снова потерпела разгром, Селтик без Шведа вышел в плей-офф

Команда Марьяна набрала 10 очков и вышла в плей-офф. У Лацио осталось 3 балла – римляне теоретически могут опередить разве что Клуж, у которого 9 пунктов.