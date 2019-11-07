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Выход команды Шведа в плей-офф Лиги Европы в видеообзоре матча Лацио – Селтик – 1:2

7 ноября 23:35 35 Читати українською
Выход команды Шведа в плей-офф Лиги Европы в видеообзоре матча Лацио – Селтик – 1:2
Лацио – Селтик – 1:2 – видео голов и обзор матча

Лацио на своем поле уступил Селтику в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

7’ Чиро Иммобиле
 
Джеймс Форрест 38’
Оливье Нтчам 90+5’
7’ Чиро Иммобиле
38’ Джеймс Форрест
90+5’ Оливье Нтчам

Римляне очень быстро вышли вперед благодаря голу Иммобиле. Однако "кельты" сумели склонить чашу весов в свою пользу, вырвав победу в компенсированное время.

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Команда Марьяна набрала 10 очков и вышла в плей-офф. У Лацио осталось 3 балла – римляне теоретически могут опередить разве что Клуж, у которого 9 пунктов.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига Европы Марьян Швед Марьян Швед Лацио Лацио Селтик Селтик Видеоновости Лацио - Селтик
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