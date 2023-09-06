"Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта. Конечно, первые дни, первая неделя была тяжелой, потому что там все иначе. Меня хорошо приняли в коллективе и клубе, все помогали, поэтому большая благодарность.

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С каждым днем чувствую себя все увереннее, а теперь осталось главное – начать играть. Очень верю, что это произойдет вскоре. Хочется играть и за сборную Украины, и в клубе", – поделился Трубин в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Трубин перебрался в Бенфику в начале августа, однако пока не сыграл за новую команду ни одного поединка. Ситуацию для украинца должен облегчить уход Одиссеаса Влаходимоса в Ноттингем Форест.

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