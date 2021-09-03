Новичок лондонского Тоттенхэма Эмерсон впервые прокомментировал неожиданный трансфер в английскую Премьер-лигу всего через два месяца после переезда на Камп Ноу.

"Я ничего не понимал, поскольку мне об этом не было известно. Меня вызвали на разговор, и на базе я узнал, что меня хотят продать.

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Я встретился с руководством Барсы. Они начали рассказывать о не очень хорошем финансовом положении клуба, непростом моменте и надобности меня продать.

У меня была мечта играть там и внести свой вклад в успехи Барселоны, поэтому заявил, что хочу остаться. Я не дурак и понял – несмотря на аргументы, мне говорят убираться. Меня выгоняли с очень хорошими словами.

Я мог сказать, что не уйду, сославшись на контракт, но хочу быть счастлив. Не хочу быть несчастным в любимом клубе. Я понимал, они думают о моей продаже, а не сохранении. В конце концов, я решил уйти. "Использовали" – неподходящее слово, но от того, как со мной сделали, мне было больно", – цитирует бразильца Marca.

Напомним, что Барселона получила за защитника 25 млн евро. Эмерсон был на контракте с "блаугранас" с января 2019-го. Однако, после перехода из Атлетико Минейро он сразу оказался в Бетисе, откуда вернулся на Камп Ноу только этим летом.

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