Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не исключил возможности продолжения тренерской карьеры. Сейчас ему 71 год.

"Никогда не говори "никогда". У нас есть хороший пример – Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете, он тренировал сборную Ирака, хотя он даже старше меня. На днях он устроился на другую работу.

Адвокат возглавил клуб, с которым не справился легенда Ливерпуля

Если я получу хорошее предложение, возможно, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но выгляжу, как бог", – цитирует ван Гала Voetbal International .

Ранее Луи заявлял, что этот чемпионат мира будет лебединой песней в его карьере. Нидерланды после Мундиаля возглавит Рональд Куман.

Сегодня, 9 декабря, "Оранье" встретятся с Аргентиной в четвертьфинале катарского турнира. Стартовый свисток раздастся в 21:00.