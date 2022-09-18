" Дибала такой же хороший, как и в FIFA. Он очень талантлив, является лидером, хотя физически выглядит на 12 лет. У него есть опыт побед с Ювентусом, это то, что нам нужно.

"Он должен просто забивать – задницей, коленом, головой": Моуринью пристыдил чемпиона Европы, который щеголял техникой

Моуринью – один из лучших тренеров в плане управления людьми. Он знает, как говорить с игроками, знает лучший способ разобраться с каждым. К примеру, мне он никогда не говорит, как хорошо играю, никогда не скажет мне в перерыве, что я молодец, хотя я о себе думаю: "Вообще-то я хорошо играю". Он всегда хочет, чтобы ты достиг большего.

Перед полуфиналом Лиги конференций против Лестера в прошлом сезоне он затащил меня в комнату и сказал: "Тамми, я не думаю, что ты выступил достаточно хорошо". Я был удивлен, потому что забил в предыдущей игре! Спросил, что он имеет в виду, он сказал, что не видел Тамми, которого он видел, например, в игре против Лацио. Это меня мотивировало, и в итоге я забил победный гол против Лестера", – сказал Абрахам Daily Mail .

К слову, минувший сезон Тамми провел за "волков" на правах аренды из Челси, но летом римляне выкупили форварда за 40 миллионов евро. В этом сезоне англичанин провел 7 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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