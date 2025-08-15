Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко высказался после вылета из Лиги Европы от Панатинаикоса в серии пенальти (0:0, по пен 3:4).

– Очень тяжелый матч для вас. Насколько справедливое поражение?

– Честно, сложно признавать поражение. Думаю, мы выглядели очень неплохо даже в меньшинстве, получалось создавать моменты. Заслуженное поражение или нет – не нам судить. Мы принимаем это поражение и двигаемся дальше все вместе. Нет никаких проблем.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило сегодня для прохода в основной раунд?

– Трудно сказать. Пенальти – это всегда своеобразная лотерея. Не забили – проиграли. Но те ребята, которые не забили... Это часть футбола. Мы все вместе.

– Из этого матча вы вынесете больше позитива или негатива? Даже в меньшинстве вы очень классно защищались и имели большие шансы пройти дальше.

– Сложно сказать, позитив это или негатив. Есть то, что есть. Мы принимаем это поражение, делаем выводы и двигаемся дальше.

– Что можно сказать болельщикам перед матчами с Серветтом в Лиге конференций?

– Болейте и поддерживайте команду, – цитирует Tribuna Бондаренко.

