Выездная форма Манчестер Юнайтед на следующий сезон поражает "леопардовым" орнаментом

В сеть "слили" фото выездной формы Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20.

Новая экипировка манкунианцев традиционно разрабатывалась известным спортивным брендом Adidas.

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Форма выполнена в бежевом цвете с неожиданым "леопардовым" орнаментом.

МЮ не в первый раз удивляет своих фанатов. В прошлом сезоне подопечные Сульшера использовали во время гостевых поединков экипировку розового цвета.

Напомним, новый сезон АПЛ начнется 9 августа.

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