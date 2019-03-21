Выдра: Магуайр – слабое звено сборной Англии

Нападающий сборной Чехии Матей Выдра заявил, что Харри Магуайр является слабым звеном в защите англичан.

"Кейн – топ, Рашфорд тоже, Стерлинг в отличной форме. Нападение у них очень сильное, но оборона не такая сильная, как атака.

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Например, Магуайр. Мы говорили о нем в матче против Бернли. Иногда кажется, он не знает, что происходит за ним, поэтому он получил красную карточку уже на пятой минуте в матче с Бернли.

Англия, несомненно, будет держать мяч и играть в игре, поэтому мы должны накрывать их. Также не надо бояться бить по ногам – тогда они могут изменить план, начнут играть в 1-2 касания и ошибаться", – рассказал Выдра в комментарии Sky Sports.