Выдра, которым интересовалось Динамо, стал игроком Бернли

Бернли объявил о подписании чешского нападающего Матея Выдры, которым активно интересовалось киевское Динамо.

Форвард Дерби Каунти Матей Выдра подписал контракт с Бернли. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на сезон, информирует официальный сайт Бернли.

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По неофициальной информации, Дерби Каунти получит около 11 млн фунтов. Ранее сообщалось об интересе к Выдре Динамо.

В сезоне 2017/18 26-летний чешский форвард забил 22 гола в составе Дерби Каунти во всех турнирах. Выдра выступал за "баранов" с 2016 года.