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Выдра, которым интересовалось Динамо может перейти в Бернли

10:50 94 Читати українською
Выдра, которым интересовалось Динамо может перейти в Бернли
Матей Выдра / Фото из соцсетей

Форвард Дерби Каунти Матей Выдра, которым интересовалось киевское Динамо, может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Derby Telegraph, нападающий Дерби Каунти Матей Выдра может стать игроком Бернли. "Бордовые" хотят усилить линию атаки перед стартом АПЛ и Лиги Европы.

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Ранее наставник "баранов" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб не получал предложений по форварда.

Чех играет за Дерби с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 40 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 21 мяч.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское Динамо в поисках нападающего остановилось на двух кандидатурах – Выдры и форварда аргентинского Расинга Брайана Мансильи.

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