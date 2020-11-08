"У меня ни разу не было ощущения, что у этой команды проблемы. Но нам нужно осмыслить, как мы проводим матчи высокого уровня и в чемпионате, и в кубковых турнирах.

Дебютный гол российского конкурента Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Интер – 1:1

Миранчук – выдающийся игрок, в двух матчах он забил два гола, хотя нечасто получал мяч. Это игрок с отличным набором качеств, но ему помешали травмы. Мы надеемся, что сумеем лучше встроить его в наши схемы после паузы на матчи сборных", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, Миранчук является конкурентом Малиновского за место в составе Аталанты. Россиянин заменил именно Руслана в матче против Интера и спас ничью для бергамасков.

Наполи минимально обыграл Болонью, Рома хет-триком Мхитаряна одолела Дженоа, Аталанта спаслась в матче с Интером