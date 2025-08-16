Вингер Жироны Виктор Цыганков получил заслуженную похвалу от испанской прессы после поражения от Райо Вальекано (1:3).

Жирона неудачно стартовала в Ла Лиге, проиграв Райо Вальекано со счетом 1:3. Единственный гол "красно-белых" забил Рока с роскошного ассиста Виктора Цыганкова.

Ассист Цыганкова и сэйвы Крапивцова в видеообзоре матча Жирона – Райо Вальекано – 1:3

За выступление против Райо украинский вингер получил комплименты от именитого журналиста Mundo Deportivo Он также не забыл и о Владиславе Крапивцове, который появился на поле под конец первого тайма.

"Цыганков – выдающийся игрок. Он был одним из немногих, кто выжил. Виктор старательно работал в защите и максимально использовал те немногочисленные возможности, которые у него были в нападении. Его великолепная индивидуальная игра завершилась великолепной голевой передачей.

Влад заменил Гассанигу и сделал несколько хороших сейвов", – написал Луна.

Напомним, что Гассанига допустил ошибку, которая привела к голу, а затем заработал еще и красную карточку.

