Эмоции фанатов Саудовской Аравии во время и после матча против Аргентины (2:1) были просто невероятными.

Победа саудитов над "альбиселесте" является одной из главных неожиданностей на этом чемпионате мира. Это, безусловно, незаурядное событие для всех представителей страны Персидского залива.

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Героями социальных сетей после встречи стали мужчины, следившие за сенсационной победой дома. Когда Салем Аль-Давсари забил второй мяч, те словно сошли с ума. А один из фанатов вообще выбросил дверь во двор!

Бро вытащил дверь, празднуя расстроенную



51-ю позицию Саудовской Аравии, обыгравшую Аргентину



(через os.nx/TT) pic.twitter.com/pX40RHqCaB — Pickswise (@Pickswise) 22 ноября 2022 г.

Некоторые, конечно, были куда сдержаннее в праздновании, хотя это и было не менее бурно.

Абсолютные сцены после того, как Саудовская Аравия потрясла Аргентину на чемпионате мира



(через @alkass_digital ) pic.twitter.com/mxU5kgpl6Q – ESPN FC (@ESPNFC) 22 ноября 2022 г.

Реабилитироваться за поражение аргентинцы смогут в субботу, 26 ноября, когда будут играть против Мексики. Саудиты смогут доказать неслучайность вчерашней победы в матче против Польши.