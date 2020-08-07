"Выбрось на**й и не трогай меня": Бущан рассказал о произволе арбитров на матчах Динамо в еврокубках

"Я провел еще не так много матчей, чтобы анализировать. Но могу сказать, что, когда рядом трибуны, на которых болельщики соперника, многое остается за кадром. У нас бы на это обращали внимание, а в Европе – не очень.

Динамо определилось со спарринг-партнером на второй матч под руководством Луческу

В меня лично и в Копенгагене, и в Мальме "прилетали" стеклянные бутылки, а один раз даже прилетел кроссовок. Все это мы показали судье. Этого не было в эфире, а судья сказал: "Выбрось на**й и не трогай меня", – сказал Бущан в эфире подкаста Записки динамовца.

Напомним, Динамо играло с Мальме и Копенгагеном в групповом этапе Лиги Еворы сезона-2019/20. Поединок в Швеции (3:4 для киевлян) обслуживала чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом, а против датчан (1:1) судили рефери из Венгрии, главным был Тамаш Богнар.

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