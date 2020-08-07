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"Выбрось на**й и не трогай меня": Бущан рассказал о произволе арбитров на матчах Динамо в еврокубках

14:33 - Читати українською
"Выбрось на**й и не трогай меня": Бущан рассказал о произволе арбитров на матчах Динамо в еврокубках
Георгий Бущан / фото: ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал, насколько вратарю тяжело играть в выездных матчах, когда за спиной находятся ультрас соперника.

"Я провел еще не так много матчей, чтобы анализировать. Но могу сказать, что, когда рядом трибуны, на которых болельщики соперника, многое остается за кадром. У нас бы на это обращали внимание, а в Европе – не очень.

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В меня лично и в Копенгагене, и в Мальме "прилетали" стеклянные бутылки, а один раз даже прилетел кроссовок. Все это мы показали судье. Этого не было в эфире, а судья сказал: "Выбрось на**й и не трогай меня", – сказал Бущан в эфире подкаста Записки динамовца.

Напомним, Динамо играло с Мальме и Копенгагеном в групповом этапе Лиги Еворы сезона-2019/20. Поединок в Швеции (3:4 для киевлян) обслуживала чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом, а против датчан (1:1) судили рефери из Венгрии, главным был Тамаш Богнар.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Георгий Георгий Бущан
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