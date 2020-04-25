"Выбрал запорожский Металлург ради денег и пожалел": экс-партнер Бекхэма вспомнил возвращение в УПЛ

Самый титулованный украинец в истории американской MLS и чемпион США в 2004 году Дмитрий Коваленко рассказал о своем неудачном переходе в запорожскую команду в 2005 году.

"Была ли у меня возможность вернуться в Украину? Были звонки от людей из Шахтера. В Днепре даже тренировался, но принадлежал американской команде, так что за меня надо было платить. Насколько я понимаю, это было тогда для клуба проблемой. А уже когда летом 2005-го появилась возможность поиграть в Украине, рассматривал два варианта – Черноморец и Металлург. Выбрал Запорожье и пожалел.

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Если честно, выбрал из-за денег – в Запорожье больше пообещали. Оказалось, я ошибся – надо было идти к Альтману, а не к Грозному. В Металлурге на меня рассчитывали как на атакующего полузащитника, но в итоге даже шанса не дали. Я очень старался, за дубль забил Шахтеру, Металлисту, но за первую команду меня все равно не выпускали. Только под завершение чемпионата, в самом конце матча, выпустили на замену против Черноморца. Подписав, просто в игнор меня отправили.

Почему? Никто не объяснял. Знаете, как у нас в футболе работают? Надо заносить, чтобы играть. Понимаете, о чем я говорю? А я из США, не в теме этих дел, и считал ненормальным такое делать. Так что просто потерял время и потерял шанс показать себя на родине", – сказал Коваленко в интервью изданию Sportarena.

Напомним, Коваленко выступал за молодежную команду Динамо. В 1992 году эмигрировал в США. Его первой профессиональной командой стал Чикаго Файр. Также выступал за Ди Си Юнайтед, Нью-Йорк Ред Буллз, Реал Солт-Лейк и Лос-Анджелес Гэлакси. По сезону провел в немецком Санкт-Паули и запорожском Металлурге.

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