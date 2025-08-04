– Какая главная причина поражения?

– Мы имели свои возможности, должны были открывать счет в этом матче. Но у некоторых игроков была заметна нервозность. Думаю, что для Полесья участие в квалификации в Лигу конференций является преимуществом. Они почувствовали этот ритм и начали втягиваться в сезон гораздо раньше. Они были немного раскованнее. Мы имели свои моменты и должны были их использовать. По количеству созданных моментов сегодня мы были на одном уровне.

"Счет по игре": Ротань оценил свой дебют во главе Полесья в УПЛ – оценка Карпат и комплименты Санта-Коломе

– Как вы оцените работу главного арбитра во втором тайме?

– Были спорные решения. Условно говоря, в моменте с Краснопиром в динамике показалось, что был пенальти. Не знаю, как было на самом деле. Но это было решение игрока, нужно было заканчивать эпизод без вмешательства рефери. Также был фол против Игора Невеса в центре поля. Считаю, что это была желтая карточка... Очень много спрашивают о еврокубках, много будут спрашивать в будущем. Поэтому хочется поставить все точки. Нам важен стиль, в котором мы будем получать результат. Фокусироваться исключительно на результате не нужно. Мы фокусируемся на работе. Мы не будем бросаться громкими фразами и лозунгами.

– Полесье несколько дней назад играло в еврокубках на выезде. С учетом этого, как оцените физическое состояние своей команды и соперника?

– Они сделали определенную ротацию. Игроки, которые вышли с первых минут, не уступают в классе тем, кто остался на скамейке запасных. Наше физическое состояние не на уровне с Полесьем. Они начали сборы раньше и быстрее начали играть официальные матчи. Они нужны, чтобы войти в сезон и набраться кондиций. Они были немного лучше.

– В прошлом сезоне вы до последнего боролись с Полесьем за еврокубки. Считаете ли вы, что из-за этого игроки сегодня Карпат чрезмерно настроились на этот матч?

– Чрезмерное желание должно быть. Мы играем перед собственными болельщиками и должны показывать характер. Мне наоборот показалось, что где-то не хватило агрессии. Было много желания, но мы сильно уступали в микродуэлях. Где-то дала о себе знать нервозность и это было на руку сопернику. Во всем должен быть баланс. Думаю, определенной степени вы правы.

– Летом вы усилились двумя опытными вратарями. Почему в стартовом составе сегодня вышел дебютант Назар Домчак?

– Назар провел очень хорошую работу на сборах и прислушался к словам тренеров вратарей. Он сильно изменился в отношении к тренировочному процессу, поэтому он сегодня дебютировал. У нас были сомнения. Выбор был непростой. Его делал я, ведь понимал о потенциальном давлении на тренеров вратарей. Нужно было выбирать и решил, что Домчак – это вратарь, который имеет будущее в Карпатах.

– Как вы оцениваете ситуацию с травмированными игроками? Будете ли вынуждены из-за большого количества травм выходить на трансферный рынок?

– Сыч уже начинал беговую работу, но у него возникла послеоперационная проблема. Поэтому срок восстановления увеличится. Квасница должен вернуться в основную группу через две недели. Так, мы имеем проблемные позиции, поэтому мы в поиске и стараемся работать в этом направлении, – цитирует Лупашко пресс-служба Карпат.

Напомним, что следующий матч команда Лупашко проведет против Шахтера – 10 августа в 18:00.

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR