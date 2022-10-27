Килиан Мбаппе и компания хотят сами выбирать, с какими брендами они себя ассоциируют.

Сборная Франции представила Федерации футбола Франции новый проект соглашения о правах на изображение. Об этом информирует Le Parisien.

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В прошлом месяце французская футбольная ассоциация согласилась пересмотреть соглашение после того, как Килиан Мбаппе бойкотировал спонсорские обязательства. Мбаппе не хотел, чтобы его имидж был связан с сетями быстрого питания и букмекерскими компаниями.

Действующий контракт не может быть изменен до чемпионата мира, но игроки сборной Франции надеются, что новое соглашение вступит в силу с 2023 года и будет действовать в течение двух лет – чтобы в него можно было вносить правки после каждого крупного турнира.

Команда во главе с капитаном Уго Льорисом надеется получить больший контроль над личным имиджем. Игроки сборной Франции хотят сами выбирать, с какими брендами они себя ассоциируют. Также футболисты хотят иметь право вето из-за личных убеждений, либо из-за конфликтов с другими спонсорами.

Нынешнее соглашение датируется 2010 годом, оно было составлено после забастовки французских игроков на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке.

Напомним, что это соглашение каждый игрок сборной Франции подписывает перед дебютным матчем за национальную сборную.

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