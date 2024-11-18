"В старших классах Алексей на год остался без футбола, имея проблемы с бедром. Долгое время он даже не тренировался. Из интерната он не уходил, находясь рядом с ребятами.

Наставник Руха оценил перспективы Сыча в сборной Украины: "В последнее время он существенно прибавил"

Можно еще вспомнить зимний турнир, когда в игре против Шахтера ему выбили два зуба. Сыч все преодолел!", – сказал Безубьяк в комментарии Українському футболу.

Напомним, сейчас Сыч находится в расположении национальной команды, где готовится к решающему матчу Лиги наций с Албанией (заменил в сборной Украины защитника Динамо Александра Тымчика).

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