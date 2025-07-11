"Нам придется начать раньше, нам будет противостоять сильная команда. Вскоре мы сыграем против Шахтера.

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Арда Туран хорошо выступил во главе Эюпспора в прошлом сезоне. Он хорошо себя зарекомендовал за последние два года. Сейчас он тренер, который представляет нас в Европе. Он отправится в путешествие с Шахтером. Конечно, он захочет нас победить.

Но финал Лиги Европы этого сезона состоится на нашем стадионе в Стамбуле. Мы хотели бы туда попасть.

Но важно идти шаг за шагом. Поэтому мы начнем с матча против Шахтера, выбьем их, а потом будем ждать следующего соперника. Наша первая цель – попасть в групповой этап. После этого нам нужно пересмотреть наш подход", – цитирует Гюнока Demirören Haber Ajansı.

Напомним, что Бешикташ во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем пары Шахтер – Ильвес. Первая игра завершилась уверенной победой донецкой команды со счетом 6:0, поэтому финскому клубу остаются лишь призрачные шансы на камбэк.

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