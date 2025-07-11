"Выбьем Шахтер и будем ждать следующего соперника в ЛЕ": голкипер Бешикташа уже запугивает Турана
Вратарь Бешикташа Мерт Гюнок высказал свои ожидания относительно поединков второго квалификационного раунда Лиги Европы.
"Нам придется начать раньше, нам будет противостоять сильная команда. Вскоре мы сыграем против Шахтера.
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Арда Туран хорошо выступил во главе Эюпспора в прошлом сезоне. Он хорошо себя зарекомендовал за последние два года. Сейчас он тренер, который представляет нас в Европе. Он отправится в путешествие с Шахтером. Конечно, он захочет нас победить.
Но финал Лиги Европы этого сезона состоится на нашем стадионе в Стамбуле. Мы хотели бы туда попасть.
Но важно идти шаг за шагом. Поэтому мы начнем с матча против Шахтера, выбьем их, а потом будем ждать следующего соперника. Наша первая цель – попасть в групповой этап. После этого нам нужно пересмотреть наш подход", – цитирует Гюнока Demirören Haber Ajansı.
Напомним, что Бешикташ во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем пары Шахтер – Ильвес. Первая игра завершилась уверенной победой донецкой команды со счетом 6:0, поэтому финскому клубу остаются лишь призрачные шансы на камбэк.
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