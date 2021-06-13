"Вы*бали москалей, что может быть лучше? Надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились. А если не выйдут из группы, то подождут второго шанса. Мы (сборная Украины, – Футбол 24) выйдем точно.

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Я не знаю, что там о нас говорят в России. Я всяких мышей не смотрю. Сегодня я с президентом Руха (Григорием Козловским, – Футбол 24) смотрел футбол. Нас объединяет ненависть к москалям. Это самое важное. Потому что когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе и всегда будем против этого врага – это нормально", – сказал Смалийчук в комментарии YouTube-канала БФ.

"А относительно реакции в России на нашу акцию с пивом... У меня дед и бабушка были мудрые люди и говорили на глупых не реагировать. А где вы видели умного москаля?", – добавил Козловский.

Напомним, сборная Бельгии уверенно одолела Россию в стартовом матче своей группы со счетом 3:0.

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