"Мы жили в другом отеле. Представители одной сербской команды спросили: вы же в еврокубках играли? Я даже удивился. Думаю, мы же не уровень Динамо или Шахтера. Это было приятно. Статус и имя клуба наши ребята подняли.

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Всегда все хотят сильных спарринг-партнеров. Все смотрят таблицу, где команда выступает. Мы тоже так выбираем соперников", – поделился Костышин в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что летом 2020 года Колос дебютировал в Лиге Европы, однако вылетел в квалификации от хорватской Риеки.

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