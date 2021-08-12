"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне очень приятно и льстит. Безумно рад находиться рядом с вами, потому что вы – мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами.

Павелко не исключает возвращения Шевченко в сборную Украины

Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в статусе тренера. Вы – великий чемпион. Вы сдержали свое слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и, надеюсь, до скорой встречи", – сказал Бущан в эфире YouTube-канала vZbirna.

К слову, голкипер Динамо именно под руководством Андрея Шевченко дебютировал в национальной команде. Произошло это в октябре прошлого года в матче Франция – Украина (7:1). С тех пор Бущан сыграл за сборную 11 матчей, в том числе был основным на Евро-2020.

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