"В этот праздничный день с удовольствием вспоминаем прошедший год с момента вашего прихода к Динамо, за время которого вы сумели в очередной раз доказать, что являетесь Тренером с большой буквы. Несмотря на сложные обстоятельства и давление, вы вернули в Киев чемпионский титул, добавив к нему Суперкубок и Кубок страны. Динамовцы снова выступили в Лиге чемпионов, показав достойный футбол, а костяк национальной сборной Украины на Евро-2020 составили футболисты нашей команды.

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Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но, что не менее важно, вернули уверенность в своих силах, победные эмоции и надежды на серьезные успехи Динамо. Ваша футбольная и жизненная мудрость помогли каждому игроку команды сделать шаг вперед в своем развитии. От имени всех динамовцев и наших болельщиков желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, вдохновения и новых покоренных вершин в большом футболе", – говорится в поздравлении президента Динамо Игоря Суркиса и капитана киевлян Сергея Сидорова на официальном сайте.

К слову, в прошлом году Мирча возглавил Динамо. "Бело-синие" под его руководством выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат в первый год работы румына.

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