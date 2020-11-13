Нападающий Барселоны возмутился решением арбитра, который не засчитал его гол в ворота Парагвая в матче отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, Аргентина впервые потеряла очки в отборе на ЧМ-2022. "Альбиселестес" могли и победить Парагвай, но гол Лионеля Месси был отменен после просмотра VAR.

Отбор на ЧМ-2022: Аргентина впервые потеряла очки, гол Месси отменили

Звезда Барселоны очень эмоционально воспринял решение рефери не засчитать взятие ворот. Гол был отменен из-за нарушения правил, которое произошло за 27 секунд до удара Месси. К слову, арбитром поединка был бразилец Рафаэль Клаус, который показал игрокам Парагвая 4 желтые карточки. Гости в течение поединка играли довольно жестко – возможно, именно это вывело Лео из равновесия.

Аргентинец показал арбитру два пальца и сказал: "Вы уже дважды нам нас*али. Дважды. Это позор", – цитирует слова Месси Marca.

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