"Нос Мбаппе в плохом состоянии. Он в руках врачей. Выглядит сложно. Это черное пятно вечера. Я видел, как он лежал на массажном столе. Он в центре внимания, это нормально. Но в таком случае я ничего не скажу, у меня нет фактов.

Австрия – Франция – 0:1 – видео гола и обзор матча Евро-2024

Французская команда всегда будет сильнее с Килианом. Если новости плохие, мы будем бороться без него. Килиан есть Килиан, и любая команда с ним сильнее.

Приятно начинать с победы, с атлетичным соперником, которого мы смогли дожать. Мы могли бы справиться с определенными ситуациями лучше. В целом, это позитивно. Мы тоже хорошо боролись. Нам нужно продолжать эту солидарность. Мы будем противостоять сопернику, который будет иметь на 36 часов больше времени на восстановление, чем мы.

Агрессия Австрии? Да, она была на грани. Игроки были к этому готовы. Другое дело – как на это реагировать. Мы сделали все возможное, чтобы подготовить сборную Франции к сегодняшнему вечеру, даже если оставили хотя бы одного носа.

Я делаю свой выбор на основе всех элементов, которые я имею и вижу. Иерархия эволюционирует. Если я поставил Салиба, то лишь потому, что считаю, что он лучше подходит для таких матчей, чем Ибу Конате. Но я не хочу никого терять. Майк Майньян дал нам большое облегчение в воздухе.

Вы только посмотрите на то, что Канте сделал. Именно поэтому я его взял. Он умеет отбирать мячи и идти вперед. Он не сам по себе, его очень хорошо поддерживает Адриен Рабьо, который проделал огромную работу. Он лучезарный и он сиял", – цитирует Дидье Дешама LP.

Напомним, сборная Франция с минимальным счетом обыграла Австрию. В следующем туре французы сыграют против Нидерландов.

Франция начала Евро-2024 с победы над Австрией – Мбаппе сделал (авто)гол, шокировал промахом и расквасил лицо