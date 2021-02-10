Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не имеет даже шанса побороться за престижную награду от УАФ.

Уже 15 февраля станут известны победители номинации "Футбольные звезды Украины-2020". Среди главных тренеров мужских клубных команд за приз борются Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Зоря) и Александр Рябоконь (Десна), сообщает официальный сайт УАФ.

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Отсутствие в финальной тройке Луиша Каштру очень возмутило Шахтер, который уже отреагировал на это в своих соцсетях. "Вы серьезно?" – обращаются "горняки" к УАФ и просто перечисляют достижения своего наставника в прошлом году.

Дончане отмечают, что португалец выиграл для Шахтера чемпионат Украины с рекордным отрывом от второго места (23 очка), добрался до полуфинала Лиги Европы, а в нынешнем сезоне вывел команду в еврокубковую весну.

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