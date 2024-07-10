Центрбек Лилля Лени Йоро не позволяет распространять ложные слухи от своего имени.

Топ-клубы Европы выстроились в очередь за 18-летней звездой "догов". Фаворитом выглядит Реал, но Ливерпуль, ПСЖ и Манчестер Юнайтед еще надеются переманить Йоро.

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"Дьяволы" уже даже согласовали с Лиллем компенсацию в более чем 50 млн евро. Теперь нужно уговорить самого Лени. Кто-то решил ответить вместо футболиста. В соцсети X появился аккаунт от его имени с грубым заявлением: "Я не хочу к вам, Манчестер Юнайтед. Оставьте меня в покое".

Впрочем, Йоро оперативно отреагировал на распространение лжи: "Это фейковый аккаунт. Ребята, вы психи. Сигнализируйте об этом аккаунте".

Добавим, что в прошлом сезоне центрбек провел за Лилль 44 матча и отметился 3 голами.

Fake account. You guys are psycho ‍♂️

Signal this account https://t.co/cqj2dnYv95 — Leny yoro (@leny_yoro) July 9, 2024

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