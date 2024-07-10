"Вы психи": самый желанный защитник Европы разбил трансферную ложь о себе – фейк-аккаунт грубо отказал МЮ
Центрбек Лилля Лени Йоро не позволяет распространять ложные слухи от своего имени.
Топ-клубы Европы выстроились в очередь за 18-летней звездой "догов". Фаворитом выглядит Реал, но Ливерпуль, ПСЖ и Манчестер Юнайтед еще надеются переманить Йоро.
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"Дьяволы" уже даже согласовали с Лиллем компенсацию в более чем 50 млн евро. Теперь нужно уговорить самого Лени. Кто-то решил ответить вместо футболиста. В соцсети X появился аккаунт от его имени с грубым заявлением: "Я не хочу к вам, Манчестер Юнайтед. Оставьте меня в покое".
Впрочем, Йоро оперативно отреагировал на распространение лжи: "Это фейковый аккаунт. Ребята, вы психи. Сигнализируйте об этом аккаунте".
Добавим, что в прошлом сезоне центрбек провел за Лилль 44 матча и отметился 3 голами.
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