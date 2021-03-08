"Я считаю, что гол следовало засчитывать. Если не гол, то ставить пенальти. Другого варианта быть не может.

Лучи пообещал жесткую реакцию на нецензурные слова Гельзина после поражения от Шахтера

И даже если в этой истории нашли какой-то мифический офсайд с помощью ВАР, то тот же самый ВАР четко показал, что имело место нарушение правил со стороны Трубина, который просто толкнул Снурницина. Арбитр принял абсолютно недопустимое для этого эпизода решение.

Мне странно было слушать объяснения председателя судейского комитета Лучано Лучи о том, что арбитр в этой ситуации повел себя абсолютно корректно. Что, все слепые? Так там только слепой мог не увидеть, что Трубин толкнул Снурницина! Но мы же все не слепые...

Мне не нравится риторика, мол, все псевдо-эксперты, никто ничего не видит, только я все решаю. Как так? Может, вы тогда лично для себя и организуйте эти матчи, сами на них ходите, не показывайте их по телевидению. Спрячьте их, распишите в карты – что хотите.

Должно быть уважение. Вы приехали в чужую страну в ту, у которой есть своя история, где работают люди, много квалифицированных тренеров, футболистов. Имейте уважение к этому, измените риторику, господин Лучи. Здесь нет псевдо-экспертов, а есть люди, которые много отдали футболу и могут поделиться своим мнением", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, арбитр матча 17-го тура УПЛ Олимпик – Шахтер (0:1), отменил гол номинальных хозяев, мотивируя свое решение офсайдом. Эпизод был крайне противоречивым, а в поддержку рефери выступил Лучано Лучи.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой