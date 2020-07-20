"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ

Бывший руководитель Говерлы Александр Шуфрич поделился мнением по поводу борьбы Зари за путевку в Лигу чемпионов.

"Вы же за справедливость, прозрачность честность и искренность. Вы же прекрасно знаете, что вчера произошло. Но Вам же делать контент с участниками этого спектакля в будущем.

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Поэтому надо быть нейтрально-лояльным. Выборочная принципиальность всегда была определяющим признаком наших медиа", – поделился Шуфрич-младший в своем твиттере.

Напомним, Заря расписала ничью с Десной (1:1), хотя в случае победы поднялась бы на вторую строчку турнирной таблицы и получила бы возможность бороться за место в групповом этапе Лиги чемпионов.

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