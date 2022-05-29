"Поздравляю, Мистер, таких, как вы, больше нет!

"У тебя было 90 минут, а ты придумал такие гавняные вопросы?": Кроос показательно "опустил" журналиста после победы в ЛЧ

19 лет назад в Манчестере вы завоевали ваш первый Кубок чемпионов. С четырьмя победами в Лиге чемпионов вы переписали историю", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Instаgrаm.

Напомним, Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов, выиграв турнир в четвертый раз в карьере – в 2003 и 2007 годах он завоевывал этот кубок с Миланом, а в 2014-м и 2022-м ему удалось повторить это достижения с Реалом.

Ливерпуль – Реал: трофей Анчелотти как триумф жизни над системой, мастер-класс для Лунина и заслуженное фиаско Клоппа