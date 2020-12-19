"Легче, когда играешь хорошо и побеждаешь, тогда атмосфера другая. Это нормально, во всех командах так. Я могу сказать, что с первых дней в клубе вижу хороших людей, которые действуют заодно.

Куман объяснил, почему Пуч не попадает в состав Барселоны – ранее СМИ назвали молодого таланта "крысой"

Прессе легко вырвать из контекста фото или высказывания, потому что вы не знаете, что происходит в раздевалке. Вы не видите ничего из того, что происходит в игру, после нее, в перерыве. У вас легкая работа", – поделился Куман в комментарии ESPN.

Ранее появилась информация, что хавбек Барселоны Рики Пуч будто бы "сливал" информацию о состоянии дел внутри команды в СМИ.

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