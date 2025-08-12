"Вы не представляете, насколько мы счастливы": хавбек Пафоса – о ключевом усилении перед матчем с Динамо
Центральный полузащитник Пафоса Пепе поделился мыслями относительно второго поединка против киевского Динамо в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Мы очень уважаем Динамо и нашего соперника в целом. Мы работали очень упорно, чтобы добыть эту путевку дальше.
Вы не представляете, насколько мы счастливы, что Давид Луиз с нами. Он имеет опыт высочайшего уровня. Очень важно, чтобы он передал нам этот опыт", – сказал Пепе на пресс-конференции.
Напомним, что Давид Луиз недавно подписал контракт с клубом до 2027 года. Впрочем, защитник приехал с травмой бедра и не выходил на поле с июня этого года, поэтому, вероятно, мы увидим Луиза в игре против Динамо.
К слову, в первом поединке Пафос одержал минимальную победу над "бело-синими" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.
