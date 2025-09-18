Симеоне был удален после того, как ван Дейк забил в ворота Атлетико победный гол на 90+2-й минуте.

"Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ты не можешь ничего поделать. Моей реакции нет оправдания, но вы не представляете, как это – терпеть оскорбления 90 минут без перерыва. Тебя оскорбляют весь матч.

Надеюсь, Ливерпуль найдет того, кто это делал. Оскорбления продолжались все 90 минут. Я должен сохранять спокойствие, я должен терпеть оскорбления других", – цитирует Симеоне Marca.

