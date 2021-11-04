"Во втором тайме мы потеряли Фирмино из-за травмы. Люди хотят больше голов, но мы и создали больше моментов. По моему мнению, Ливерпуль провел игру, близкую к идеальной.

Ливерпуль – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы забили тогда, когда это требовалось. В начале игры соперник активнее шел вперед по сравнению с первым матчем, но и мы начали отлично. К тому же мы хорошо сыграли на острие, особенно это касается гола Мане. Удаление у соперника? Такое нам не очень нравится, ты не хочешь играть против 10 человек, но в конце концов мы победили 2:0, вечер получился отличным.

Арбитр контролировал игру, но я действительно очень недоволен тем, что мне пришлось заменить Мане (Садио получил желтую на 15 минуте, а забил на 21-й – прим. ). Вы не можете себе представить, как я ненавижу это. Я не беспокоился о том, что Садио может не справиться с эмоциями. Меня волновало лишь то, что он может пойти на какой-то высоколетящий мяч и что-то случится.

Нашей первой задачей был выход из группы. И нам удалось сделать это за два тура до конца. Я не ожидал такого, но ребята добились этого абсолютно заслуженно", – цитирует Клоппа BBC .

После четырех матчей Лиги чемпионов сезона 2021/22 Ливерпуль набрал 12 зачетных баллов и стал недостижимым на вершине группы В. В следующем туре мерсисайдцы будут играть с Порту.