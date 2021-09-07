Наставник "оранье" устроил горячие дебаты с журналистом, который обвинил команду в очень защитном футболе.

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"По-вашему, 5-3-2 от Челси – это защитный футбол? Вовсе нет! Вы не имеете никакого представления о футболе. Мне жаль это говорить, но вы – всего лишь журналист. Вы хотите реализовать свое видение, но на самом деле у вас нет видения в футболе. Зато у вас есть фантастическое видение своей газеты. Вы просто привлекаете внимание, но не больше", – набросился ван Гал на журналиста во время пресс-конференции.

Напомним, этим летом 70-летний специалист в третий раз возглавил сборную Нидерландов. В первых двух матчах команда расписала ничью с Норвегией (1:1) и разгромила Черногорию (4:0).

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