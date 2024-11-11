Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби был недоволен выступлением своей команды в домашнем матче с Осером (1:3) в 11-м туре Лиги 1.

"Вы меня унизили, вы унизили наш клуб перед нашей публикой. Вам не хватало яиц. Футбол - это моя жизнь, 24 часа в сутки, и руководство клуба об этом знает. Я пришёл сюда не ради денег", – цитирует L'Equipe слова Де Дзерби, произнесённые итальянцем после матча в раздевалке. Сообщается, что Роберто отчитывал своих подопечных целых 20 минут, прежде чем явиться на послематчевую пресс-конференцию.

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Согласно источнику, больше всего досталось капитану Марселя Лео Балерди – именно в его адрес прилетела претензия по поводу отсутствия яиц.

После матча Де Дзерби заставил своих игроков бегать вокруг Велодрома под свист оставшихся на стадионе болельщиков.

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