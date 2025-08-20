"Полесье находится только на старте своего пути, поэтому перепады в результатах – это нормально. Положительные результаты действительно чередуются с отрицательными, но мы видим этот позитив. Хочется быть более стабильными, но все не может быть идеальным. Фиорентина – классная проверка для Полесья. Больше всего волнует вопрос с восстановлением, потому что игры через два дня на третий. Но мы рады, что у нас два матча с Фиорентиной, таким соперником.

Полесье – Фиорентина: где смотреть матч команды Ротаня в плей-офф Лиги конференций

Тренер Фиорентины? Стефано Пиоли – один из лучших наставников Италии и мира. Я, как молодой тренер, наблюдаю за его работой. Это классный экзамен для меня. Мне нравится итальянский футбол и итальянский чемпионат. Я помню матчи против Фиорентины и Наполи, когда был игроком, это хорошие воспоминания.

Если не ошибаюсь, Фиорентина дважды за два года была в финалах еврокубков. Вы мечтаете выиграть трофей Лиги конференций, а мы мечтаем пройти Фиорентину. Мы хотим выйти в группу, это наш первый этап. На бумаге мы, конечно, уступаем Фиорентине, но мы хотим быть на уровне Фиорентины, прогрессировать до их уровня", – сказал Ротань на пресс-конференции.

К слову, уже в четверг, 21 августа, житомирское Полесье сыграет первый матч против итальянской Фиорентины за право попасть в основной этап Лиги конференций. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по киевскому времени.