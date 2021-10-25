Отношения главного тренера Лацио Маурицио Сарри с командой далеки от идеала.

Наставник "орлов" устроил горячий разбор полетов после поражения от Вероны (1:4), сообщает Il Messaggero.

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Сарри был изрядно разочарован низкой самоотдачей подопечных, подозревая игроков в "сливе" тренера. 62-летний специалист прямо спросил футболистов: "Вы хотите моего увольнения?". Руководству Лацио удалось "замять" конфликт, но терпение эмоционального рулевого близко к пределу.

Напомним, Сарри возглавил римлян только этим летом, подписав контракт до 2023 года.

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