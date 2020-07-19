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"Вы должны стать кучкой мерзавцев на 90 минут": Моуринью шокировал игроков Тоттенхэма своей мотивацией

19 июля 06:00 - Читати українською
"Вы должны стать кучкой мерзавцев на 90 минут": Моуринью шокировал игроков Тоттенхэма своей мотивацией
Моуринью с Уинксом и Кейном / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью имеет особое видение мотивациних речей для своих подопечных.

Один из методов португальца раскроется благодаря компании Amazon, которая снимает документальный фильм о лондонском клубе. Издание Sun процитировало отрывок будущей ленты, который "слили" в Интернет.

Моуринью признался, что ему смешно мотивировать игроков Тоттенхэма Лигой Европы

"Вам нужно разговаривать друг с другом. Возможно, я ошибаюсь, но, кажется, вы компания очень хороших ребят. Впрочем, в течение 90 минут вы не можете быть такими любезными. Вы должны стать кучкой мерзавцев на 90 минут матча. Умных мерзавцев, но вовсе не глупых", – заявил Моуринью.

Напомним, "Особенный" возглавил Тоттенхэм в ноябре прошлого года, заменив Маурисио Почеттино.

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