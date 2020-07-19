"Вы должны стать кучкой мерзавцев на 90 минут": Моуринью шокировал игроков Тоттенхэма своей мотивацией

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью имеет особое видение мотивациних речей для своих подопечных.

Один из методов португальца раскроется благодаря компании Amazon, которая снимает документальный фильм о лондонском клубе. Издание Sun процитировало отрывок будущей ленты, который "слили" в Интернет.

Моуринью признался, что ему смешно мотивировать игроков Тоттенхэма Лигой Европы

"Вам нужно разговаривать друг с другом. Возможно, я ошибаюсь, но, кажется, вы компания очень хороших ребят. Впрочем, в течение 90 минут вы не можете быть такими любезными. Вы должны стать кучкой мерзавцев на 90 минут матча. Умных мерзавцев, но вовсе не глупых", – заявил Моуринью.

Напомним, "Особенный" возглавил Тоттенхэм в ноябре прошлого года, заменив Маурисио Почеттино.

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