Сегодня, 27 июня, одичавшие орки выпустили ракеты по торговому центру Кременчуга. На момент попадания ракеты там находились около тысячи человек. Число пострадавших и погибших уточняется.

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"россия – страна-террорист! Нет, вы даже хуже террористов. Потому что те хотя бы признают свои преступления. Вы же придумываете сказки о "они сами", "фейк", "это не мы". Вы продолжаете убивать!

Перевода для подписчиков из россии не будет. Смотрите сами. Кременчуг. ТЦ. Там было более 1000 человек. Мирных людей, среди которых немало детей. Что может быть страшнее?" – написал Пятов в Instagram, прикрепив видео пожара, возникшего после попадания ракеты.

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